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Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 2 мая

01.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 2 мая
Дожди и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу временами пройдут дожди, утром и днем на большей части территории страны — кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу — плюс 10-12 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла, по югу — плюс 21-23 градуса, местами по северу — 10-13 градусов выше нуля.

По информации БелТА.

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