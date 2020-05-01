Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 2 мая

Источник материала: Полесская правда



Дожди и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу временами пройдут дожди, утром и днем на большей части территории страны — кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу — плюс 10-12 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла, по югу — плюс 21-23 градуса, местами по северу — 10-13 градусов выше нуля.