В Несвиже состоялось открытие обновленной Доски почета

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня, в день Праздника труда, на городской площади г. Несвижа, состоялось открытие обновленной Доски почета по итогам работы за 2019 год. На неё занесены трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района, передовики производства и социально-культурной сферы.









– Для многих людей 1 мая ассоциируется с приходом весны, тепла, пробуждением природы. Для нас это еще и дата, олицетворяющая определенные этапы пройденного нашим государством пути. Первомай как традиционный праздник отражает стремление людей жить в мире, работать ради своего благополучия, ради счастья и процветания родной страны. Сегодня на этой площади действительно значимое и торжественное событие. Открывая районную Доску почета, мы продолжаем наши старые и добрые традиции, – отметил во время открытия председатель Несвижского районного объединения профсоюзов Михаил Жигунов. – Так и должно быть, чтобы лучших людей района видели все и знали все, равнялись на них и брали пример, особенно наша молодежь, наше подрастающее поколение. Ведь благополучие быть достигнуто только добросовестным трудом каждого на своем рабочем месте, нашим интеллектом, талантами и нашими руками. Приятно видеть, что добрая половина лучших работников района – это работники агропромышленного комплекса. И это вдвойне приятно. Мы восхищаемся и гордимся нашими передовиками. Спасибо им за их труд.









«НН».