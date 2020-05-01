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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручена Аксентию Кузьмину Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в преддверии праздника вручена Аксентию Никитовичу Кузьмину. Блокаднику Ленинграда, ныне жителю...

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в преддверии праздника вручена Аксентию Никитовичу Кузьмину. Блокаднику Ленинграда, ныне жителю Бобруйска. Поздравить ветерана пришли представители горисполкома, молодежь. К удостоверению цветы и подарки, в том числе праздничный торт. Ведь сегодня Аксентию Никитовичу 95. Юбилей он встречает в кругу семьи. А победу в свои тогда 20 лет молодой офицер встретил в Румынии, проходя обучение на командира взвода.Медали к юбилею Великой Победы будут вручены и всем 107 ветеранам, проживающим в Бобруйске, в том числе узникам концлагерей и труженикам тыла.