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Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручена Аксентию Кузьмину

01.05.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в преддверии праздника вручена Аксентию Никитовичу Кузьмину. Блокаднику Ленинграда, ныне жителю Бобруйска. Поздравить ветерана пришли представители горисполкома, молодежь. К удостоверению  цветы и подарки, в том числе  праздничный торт. Ведь сегодня Аксентию Никитовичу  95. Юбилей он встречает в кругу семьи. А победу в свои тогда 20 лет молодой офицер встретил в Румынии, проходя обучение на командира взвода.

Медали к юбилею Великой Победы будут вручены и всем 107 ветеранам, проживающим в Бобруйске, в том числе узникам концлагерей и труженикам тыла.

 
 
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Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в преддверии праздника вручена Аксентию Никитовичу Кузьмину. Блокаднику Ленинграда, ныне жителю...
 
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