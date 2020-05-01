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Министр: Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Всех, кого надо, мы аттестуем
01.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая столичную школу № 64 посетил министр образования Игорь Карпенко. Глава ведомства побывал на занятиях по математике в 9 классе, пообщался с учениками и учителями и призвал родителей не волноваться по поводу аттестации,
— Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания. Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу — всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть, — сказал Игорь Карпенко.
Карпенко поинтересовался, как обеспечена школа дезсредствами и средствами защиты и подарил школе мультиборд.
Напомним, 1 мая в стране официальный выходной, но в школах объявили учебный день.
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Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу - всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база...
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