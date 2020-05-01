Министр: Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Всех, кого надо, мы аттестуем

Источник материала: Tut.by

1 мая столичную школу № 64 посетил министр образования Игорь Карпенко. Глава ведомства побывал на занятиях по математике в 9 классе, пообщался с учениками и учителями и призвал родителей не волноваться по поводу аттестации, сообщает пресс-служба Министерства образования.



Фото: edu.gov.by

— Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания. Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу — всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть, — сказал Игорь Карпенко.

Карпенко поинтересовался, как обеспечена школа дезсредствами и средствами защиты и подарил школе мультиборд.

Напомним, 1 мая в стране официальный выходной, но в школах объявили учебный день.