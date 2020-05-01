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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Карпенко: Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы. Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко. Утром он посетил 64 столичную школу...

Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы. Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко. Утром он посетил 64 столичную школу (учебное заведение после капитального ремонта). Оценил материально-техническую базу - почти все кабинеты оборудованы компьютерами. Кстати, сегодня школе презентовали сертификат на новый мультиборд. Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация позволила в кратчайшие сроки создать учебно-методические комплексы на онлайн-платформах, но о переходе полностью на дистанционное обучение речи быть не может.В школах страны созданы условия для безопасного очного обучения. Выполнение санэпидтребований на контроле. Учреждения обеспечены дезсредствами, количество уборок в помещениях увеличено.