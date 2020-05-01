ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

И. Карпенко: Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы

01.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы. Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко. Утром он посетил 64 столичную школу (учебное заведение после капитального ремонта). Оценил материально-техническую базу - почти все кабинеты оборудованы компьютерами. Кстати, сегодня школе презентовали сертификат на новый мультиборд. Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация позволила в кратчайшие сроки создать учебно-методические комплексы на онлайн-платформах, но о переходе полностью на дистанционное обучение речи быть не может. 

В школах страны созданы условия для безопасного очного обучения. Выполнение санэпидтребований на контроле. Учреждения обеспечены дезсредствами, количество уборок в помещениях увеличено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы. Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко. Утром он посетил 64 столичную школу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр: Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Всех, кого надо, мы аттестуем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика