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К республиканскому субботнику присоединились и сотрудники и учащиеся Пинского лицея сельхозпроизводства

02.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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К республиканскому субботнику присоединились и сотрудники и учащиеся Пинского лицея сельхозпроизводства
Чистоту, красоту и уют важно не только создавать, но и поддерживать. Так считают сотрудники и учащиеся Пинского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства.

 Свою позицию здесь доказывают делом. Так, традиционно лицей присоединился к республиканскому субботнику. Участие в нем приняли 226 человек – 93 работника и 133 учащихся.

Фронт работ был развернут на территории учреждения образования. Участники субботника побелили бордюры, стволы деревьев, декоративные ограждения. Решили обновить цветники и малые архитектурные формы – завезли землю, высадили однолетние и многолетние растения. Уже летом цветы будут радовать окружающих своей красотой. Помимо этого, от сухой растительности очистили лесополосу и водоемы. В поселке Садовый на территории автодрома побелили забор и провели консервацию здания.

Навели порядок и у памятного знака личному составу 39-го бомбардировочного авиационного полка 10-й смешанной авиадивизии 46-й разведывательной эскадрильи Пинской военной флотилии в деревне Жабчицы. Своим долгом учащиеся лицея, активисты ОО «БРСМ» считают благоустройство и приведение в порядок мест захоронения воинов Великой Отечественной войны в поселке Садовый. Эту нужную работу ребята и преподаватели проводят постоянно.

– Наш коллектив и учащиеся всегда готовы приложить все усилия для того, чтобы вокруг родного лицея стало еще более благоустроенно и чисто. Результат своего труда всегда приятно видеть, ведь ухоженная территория радует глаз всех окружающих и наших гостей. А такое мероприятие, как субботник, нас сплачивает и проходит с хорошим позитивным настроением, – отметили в лицее.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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