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В столице усилили санобработку поездов и железнодорожного вокзала

02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких поверхностей, как поручни, ручки и кнопки  каждые три часа. Кроме того, каждый прибывающий на станцию состав проходит трехфазную дезинфекцию.

Андрей Малиновский, старший мастер участка по обслуживанию и ремонту электропоездов Белорусской железной дороги: "В депо ежедневно производится порядка 47 обработок электропоездов, также обработка поездов производится на станциях и пунктах оборота при отстое поездов более одного часа".

Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский - начальник вокзала: "Дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности пола при машинной уборке, а также поверхности, которые непосредственно контактируют с руками пассажира - нашего клиента. Это ручки дверей, поручни эскалаторов, кнопки в лифтовых кабинах и кнопки в терминалах самообслуживания".

Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в здание вокзала

Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в вокзал, а работники станции меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких...
 
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