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Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в здание вокзала

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице усилили санобработку поездов и железнодорожного вокзала В столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких...

В столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких поверхностей, как поручни, ручки и кнопки каждые три часа. Кроме того, каждый прибывающий на станцию состав проходит трехфазную дезинфекцию.Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в вокзал, а работники станции меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа.