|
В столице усилили санобработку поездов и железнодорожного вокзала
02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких поверхностей, как поручни, ручки и кнопки каждые три часа. Кроме того, каждый прибывающий на станцию состав проходит трехфазную дезинфекцию.
Андрей Малиновский, старший мастер участка по обслуживанию и ремонту электропоездов Белорусской железной дороги: "В депо ежедневно производится порядка 47 обработок электропоездов, также обработка поездов производится на станциях и пунктах оборота при отстое поездов более одного часа".
Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский - начальник вокзала: "Дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности пола при машинной уборке, а также поверхности, которые непосредственно контактируют с руками пассажира - нашего клиента. Это ручки дверей, поручни эскалаторов, кнопки в лифтовых кабинах и кнопки в терминалах самообслуживания".
Дозаторы с дезсредствами есть на всех входах в здание вокзалаДозаторы с дезсредствами есть на всех входах в вокзал, а работники станции меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице усилили санобработку поездов и вокзала. Машинную уборку в здании столичного вокзала теперь проводят в два раза чаще, а ручную санобработку таких...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)