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Приходят без масок, но дистанцию соблюдают

02.05.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Приходят без масок, но дистанцию соблюдают

Пятью автомагазинами местного райпо в нашем районе обслуживается 87 деревень. Это те населенные пункты, где нет стационарных магазинов, население малочисленное, проживают в основном пожилые люди. Для удобства покупателей автомагазины делали в разных деревнях от двух до шести остановок. Теперь же, еще и для их безопасности (чтобы не было скопления людей в одном месте), количество остановок увеличилось, рассказала редакции заместитель председателя райпо по торговле Татьяна Дещеня, в отдельных населенных пунктах оно доходит до одиннадцати. «График маршрутов автомагазинов, увеличив количество остановок, мы обновили еще в марте, — говорит Татьяна Васильевна. — Дополнили и ассортимент товаров: теперь у нас в продаже также имеются резиновые перчатки, маски, антисептики. Конечно же, средствами индивидуальной защиты обеспечены и продавцы с водителями. Сами автомагазины ежедневно, кроме влажной уборки, обрабатываются еще и дезсредством».

Продавец Елена Пушнова и водитель Николай Глаз своим автомагазином № 5 обслуживают 17 населенных пунктов, ездят по двум маршрутам. Скажем, в пятницу 24 апреля первой из восьми деревень, в которых они должны побывать в этот день, была Подзамша. Здесь одна улица, автолавка делает две остановки — больше не нужно: на обеих отоварились четыре и пять человек, почти все пенсионеры. Мы обратили внимание, что все были без масок и перчаток (в отличие от продавца), но дистанцию между собой держали, близко друг к другу не подходили. Один покупатель приобрел и специфический товар — гель-антисептик для рук. На вопрос, почему без масок, женщины ответили, что дома есть — на тот случай, если в Глуск надо будет выбраться, скажем, в поликлинику, но это редко когда, теперь они стараются не ходить никуда. В деревне, во дворе и огороде, такие средства защиты без надобности, здесь же, в автолавке, сама продавец в маске, так что никому никакой угрозы, рассуждают жительницы Подзамши.

Примерно так говорят и ведут себя почти во всех деревнях на их маршруте, рассказала продавец Елена Пушнова. Людей к автолавке приходить меньше не стало, даже наоборот — как и всегда в такое время, из городов приехали дачники. Если кто и выходит в маске, то это они, но к общей остановке, как правило, не идут, ждут у своих дворов, добавляет водитель Николай Глаз.

Благодаря такому городскому «подкреплению», товарооборот наших автомагазинов не то что не снизился, а даже растет, говорит заместитель председателя по торговле Татьяна Дещеня, по состоянию на 24 апреля темп роста товарооборота к прошлому году (с учетом индекса цен) во всех пяти автомагазинах, работающих на территории района, превысил сто процентов.

Да, людям всегда надо есть, пить, делать покупки, праздновать праздники. В Подзамше одна из покупательниц попросила продавца привезти к Радонице булку. В Достижении на первой остановке была всего одна бабушка, с палочкой, — тоже без маски и перчаток, но о сложной эпидситуации и она в курсе, поэтому когда мы отъезжали, сказала беречь себя и пожелала здоровья. Спасибо. Будем стараться. И вы тоже, дорогие земляки, берегите себя!

Т. ЛУКАШЕВИЧ

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