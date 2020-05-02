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МВД: В Беларуси активизировались хакеры
02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси активизировались хакеры, которые похищают деньги, незаконно используя электронную цифровую подпись. В Минске милиция зафиксировала два факта хищения со счетов коммерческих организаций. Общая сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Злоумышленники рассылали вредоносную программу, которая давала доступ к удаленному управлению компьютером. Получив эти данные, кибермошенники, используя цифровую подпись, переводили деньги на подконтрольные им счета. С начала этого года зарегистрировано 6 обращений, связанных с хищением крупных средств.
Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси: "В течение полугода одна и та же госорганизация стала жертвой аналогичной преступной схемы. Суммы хищений составляли в ноябре 515 тысяч рублей, в текущем месяце 565 тысяч".
МВД заявляет, что причастные к хищению денег установлены. Их следы идут в Россию и Украину. Сейчас проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности.
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В Беларуси активизировались хакеры, которые похищают деньги, незаконно используя электронную цифровую подпись. В Минске милиция зафиксировала два факта хищения...
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