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МВД: В Беларуси активизировались хакеры

02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси активизировались хакеры, которые похищают деньги, незаконно используя электронную цифровую подпись. В Минске милиция зафиксировала  два факта хищения со счетов коммерческих организаций. Общая сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Злоумышленники рассылали вредоносную программу, которая давала доступ к удаленному управлению компьютером. Получив эти данные, кибермошенники,  используя цифровую подпись, переводили деньги на подконтрольные им счета. С начала этого года зарегистрировано 6 обращений, связанных с хищением крупных средств.

Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси: "В течение полугода одна и та же госорганизация стала жертвой аналогичной преступной схемы. Суммы хищений составляли в ноябре  515 тысяч рублей, в  текущем месяце  565 тысяч".

МВД заявляет, что причастные к хищению денег установлены. Их следы идут в Россию и Украину. Сейчас проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси активизировались хакеры, которые похищают деньги, незаконно используя электронную цифровую подпись. В Минске милиция зафиксировала  два факта хищения...
 
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