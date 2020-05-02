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Будьте внимательны! Идет вакцинация диких плотоядных животных с помощью авиации

02.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 29 апреля 2020 года в рамках выполнения плана проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных.

Будьте внимательны! Идет вакцинация диких плотоядных животных с помощью авиации

Вакцинация диких плотоядных животных проводится с помощью авиации. Самолеты осуществляют полеты на высоте 150-200 метров, приманки с вакциной разбрасываются в количестве 24 (+-1) шт на один квадратный километр.

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 3 грамм, содержащий капсулу с вакциной.

Людям необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими приманками.

При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

Виктор КРИВОНОС,
заместитель главного ветеринарного врача Кореличского района

 
 
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С 29 апреля 2020 года в рамках выполнения плана проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства проводится оральная иммунизация диких
 
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