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"Белавиа" с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Милан

02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мае количество рейсов будет ограничено, они будут выполняться дважды в неделю. Отправиться в Италию можно только по рабочим вопросам или по состоянию здоровья. Туристические поездки по-прежнему не осуществляются.
 
 
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В мае количество рейсов будет ограничено, они будут выполняться дважды в неделю. Отправиться в Италию можно только по рабочим вопросам или по состоянию здоровья....
 
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