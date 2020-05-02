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"Белавиа" с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Милан
02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ мае количество рейсов будет ограничено, они будут выполняться дважды в неделю. Отправиться в Италию можно только по рабочим вопросам или по состоянию здоровья. Туристические поездки по-прежнему не осуществляются.
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В мае количество рейсов будет ограничено, они будут выполняться дважды в неделю. Отправиться в Италию можно только по рабочим вопросам или по состоянию здоровья....
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