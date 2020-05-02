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32 лаборатории Беларуси проводят до 9500 исследований в сутки на COVID-19
02.05.2020 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на короновирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных реагентов. Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава по лабораторной диагностике Сергей Беляев, сегодня производством тест-систем на определение COVID-19 в стране занимаются три компании. Их продукция показала очень высокую чувствительность и специфичность. Объемов же тест-систем хватит как нашей стране, так и на экспорт.
Сергей Беляев, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Беларуси: "К нам поступают обращения из соседних стран по возможности приобретения белорусских тест-систем. Они показали свою очень высокую как чувствительность, так и специфичность. На сегодня мощность нашей лабораторной сети позволяет нам тестировать от 8500 до 9500 исследований в сутки".
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Белорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на короновирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных...
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