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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 32 лаборатории Беларуси проводят до 9500 исследований в сутки на COVID-19 Белорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на короновирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных...

Белорусские лаборатории, которые занимаются тестированием на короновирус, со следующей недели почти полностью перейдут на использование отечественных реагентов. Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава по лабораторной диагностике Сергей Беляев, сегодня производством тест-систем на определение COVID-19 в стране занимаются три компании. Их продукция показала очень высокую чувствительность и специфичность. Объемов же тест-систем хватит как нашей стране, так и на экспорт.