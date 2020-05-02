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В Беларуси началась вступительная кампания. Что нужно знать о поступлении в 2020 году
02.05.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сегодня, 2 мая, начинается
Вступительную кампанию перенесут из-за пандемии?
Пока неизвестно. Основные даты уже определены — но их могут изменить. Вот что
«Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию [на ЦТ], это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — рассказал министр образования о проведении централизованного тестирования в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается».
Когда последние звонки и выпускные
Последние звонки в школах в этом году
Как подать документы на ЦТ
Регистрация на ЦТ отличается от привычной. Абитуриентам нужно сперва начать регистрироваться онлайн, а после прийти в пункт регистрации лично.
1. Скачать форму заявления, заполнить ее и отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Форма, инструкция и адреса электронной почты пунктов регистрации —
2. В ответ пункт регистрации пришлет на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Абитуриент должен внести на этот счет плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП). Это нужно сделать не позднее 1 июня.
3. В пунктах регистрации организуют предварительную запись — электронную очередь. Перед тем как идти в пункт регистрации, на его сайте нужно уточнить, как и на какую дату записаться.
4. В указанные дату и время абитуриент должен лично прийти в пункт регистрации. Здесь ему выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вид на жительство, удостоверение беженца, — или же справку, которую выдают в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность. Если прийти лично не получится по уважительной причине — зарегистрировать абитуриента могут его представители (подробнее —
Когда пройдет ЦТ: основные и резервные дни
Первый тест абитуриенты смогут пройти в этом году 13 июня — в этот день ЦТ по белорусскому языку. Русский язык сдают 15 июня. В списках ниже — даты централизованного тестирования по всем предметам, основные и резервные дни.
График проведения централизованного тестирования
Начало каждого теста в 11.00. Выдача сертификатов — с 12 июля.
График проведения централизованного тестирования в резервные дни
Выдача сертификатов — с 15 июля.
Когда принимают документы в вузах
Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.
Когда будут экзамены в вузах
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Основные даты уже определены - но их могут изменить.
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