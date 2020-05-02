В Беларуси началась вступительная кампания. Что нужно знать о поступлении в 2020 году

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сегодня, 2 мая, начинается регистрация на ЦТ . График проведения тестирования, даты подачи документов в вузы, дни вступительных испытаний и особенности вступительных испытаний во время пандемии — в шпаргалке для абитуриентов от TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вступительную кампанию перенесут из-за пандемии?

Пока неизвестно. Основные даты уже определены — но их могут изменить. Вот что говорил министр образования Игорь Карпенко 26 апреля:

«Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию [на ЦТ], это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — рассказал министр образования о проведении централизованного тестирования в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается».

Когда последние звонки и выпускные

Последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня. По последним данным , форму проведения выпускных экзаменов в условиях пандемии менять не планируют. А в каком формате будут проходить выпускные вечера, станет понятно к концу мая.

Как подать документы на ЦТ

Регистрация на ЦТ отличается от привычной. Абитуриентам нужно сперва начать регистрироваться онлайн, а после прийти в пункт регистрации лично.

1. Скачать форму заявления, заполнить ее и отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Форма, инструкция и адреса электронной почты пунктов регистрации — по ссылке . Это можно сделать со 2 мая по 1 июня (до 18.00).

2. В ответ пункт регистрации пришлет на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Абитуриент должен внести на этот счет плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП). Это нужно сделать не позднее 1 июня.

3. В пунктах регистрации организуют предварительную запись — электронную очередь. Перед тем как идти в пункт регистрации, на его сайте нужно уточнить, как и на какую дату записаться.

4. В указанные дату и время абитуриент должен лично прийти в пункт регистрации. Здесь ему выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вид на жительство, удостоверение беженца, — или же справку, которую выдают в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность. Если прийти лично не получится по уважительной причине — зарегистрировать абитуриента могут его представители (подробнее — тут ).

Когда пройдет ЦТ: основные и резервные дни

Первый тест абитуриенты смогут пройти в этом году 13 июня — в этот день ЦТ по белорусскому языку. Русский язык сдают 15 июня. В списках ниже — даты централизованного тестирования по всем предметам, основные и резервные дни.

График проведения централизованного тестирования

Белорусский язык 13 июня (суббота) Русский язык 15 июня (понедельник) Обществоведение 17 июня (среда) Математика 19 июня (пятница) Биология 21 июня (воскресенье) Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 23 июня (вторник) Химия 25 июня (четверг) Физика 27 июня (суббота) История Беларуси 29 июня (понедельник) География 1 июля (среда) Всемирная история (новейшее время) 4 июля (суббота)

Начало каждого теста в 11.00. Выдача сертификатов — с 12 июля.

График проведения централизованного тестирования в резервные дни

Белорусский язык 8 июля (среда); 10 июля (пятница) Русский язык 8 июля (среда); 10 июля (пятница) Обществоведение 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) Математика 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) Биология 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) Химия 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье); Физика 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) История Беларуси 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) География 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье) Всемирная история (новейшее время) 8 июля (среда); 12 июля (воскресенье)

Выдача сертификатов — с 15 июля.

Когда принимают документы в вузах

с 16 по 21 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

— от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе; с 16 июля по 3 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;

— в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС; с 16 июля по 6 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

— в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; с 16 июля по 8 августа — в иных УВО;

— в иных УВО; с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 16 по 18 июля.

Когда будут экзамены в вузах

с 22 по 25 июля — в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

— в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; с 22 по 30 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

— в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; с 22 по 28 июля — в иных УВО.

— в иных УВО. В вузах сельскохозяйственного профиля — с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).