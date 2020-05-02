В Витебске более 20 десантников пришли поздравить 95-летнего ветерана

Источник материала: Tut.by

Витебские десантники устроили необычное поздравление для Алексея Михайловича Иванова — 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.



Фото: Ваяр

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошли перед домом Алексея Михайловича торжественным маршем. Военный оркестр соединения исполнил для 95-летнего ветерана песни военных лет.



Фото: Ваяр



Фото: Ваяр



Фото: Ваяр



Фото: Ваяр

Судя по фото, к Алексею Михайловичу пришли не меньше 20 человек.