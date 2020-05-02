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В Витебске более 20 десантников пришли поздравить 95-летнего ветерана
02.05.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские десантники устроили необычное поздравление для Алексея Михайловича Иванова — 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом
Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошли перед домом Алексея Михайловича торжественным маршем. Военный оркестр соединения исполнил для 95-летнего ветерана песни военных лет.
Судя по фото, к Алексею Михайловичу пришли не меньше 20 человек.
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Военнослужащие прошли перед домом Алексея Михайловича торжественным маршем.
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