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В Витебске более 20 десантников пришли поздравить 95-летнего ветерана

02.05.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские десантники устроили необычное поздравление для Алексея Михайловича Иванова — 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.


Фото: Ваяр

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошли перед домом Алексея Михайловича торжественным маршем. Военный оркестр соединения исполнил для 95-летнего ветерана песни военных лет.


Фото: Ваяр

Фото: Ваяр

Фото: Ваяр

Фото: Ваяр

Судя по фото, к Алексею Михайловичу пришли не меньше 20 человек. 

 
 
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Военнослужащие прошли перед домом Алексея Михайловича торжественным маршем.
 
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