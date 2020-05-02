Военные продезинфицировали две школы и детский сад под Минском

Источник материала: Tut.by

Белорусские военные помогли в дезинфекции двух школ и детского сада в Боровлянах. Этим занимался сводный батальон РХБ — радиационной, химической и биологической защиты, — сообщает сайт Министерства обороны.



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»

Дезинфекция с участием военных прошла в Боровлянском детском саду № 2, Боровлянской средней школе № 3 и в еще одном учреждении образования.



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»

«Силами войск РХБ защиты обработано уже более 150 объектов, — говорится в сообщении министерства. — Это, в первую очередь, объекты в интересах Министерства здравоохранения, во вторую — объекты Вооруженных Сил: соединения и воинские части, армейские учреждения здравоохранения, третье направление — объекты, которые относятся к учреждениям образования, — пояснил начальник войск РХБ защиты — начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков».