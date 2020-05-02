Военные провели дезинфекцию двух школ и детского сада в Боровлянах

Источник материала: Tut.by

Сводный батальон РХБ защиты провел дезинфекцию двух школ и детского сада в Боровлянах, сообщает Минобороны.



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»

— Силами войск РХБ защиты обработано уже более 150 объектов, — пояснил начальник войск РХБ защиты — начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков. — Это, в первую очередь, объекты в интересах Министерства здравоохранения, во вторую — объекты Вооруженных Сил: соединения и воинские части, армейские учреждения здравоохранения, третье направление — объекты, которые относятся к учреждениям образования.



Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»