Синоптики объявили штормовое предупреждение на вечер 2 мая

Сайт МЧС сообщает о штормовом предупреждении Белгидромета на вечер 2 мая.
Сегодня, 2 мая, в период до 22 часов по юго-востоку республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при грозе…
по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку;
держаться подальше от электропроводки, антенн;
отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.
на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). Если нет укрытия, следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Если вы в компании, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать;
если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
если вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
если во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
… при сильном ветре…
уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
…при граде…
не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;
находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения;
если едете на автомобиле, то прекратите движение. Держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол.
не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
… при сильном дожде
воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;
на улице не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;
если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;
если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101;
заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.
если сильный дождь застал в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.