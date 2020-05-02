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Главные правила посадки саженцев

Полив саженца нужен в любую погоду

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как правильно посадить саженцы Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару-тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и...

Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару-тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов, а иногда даже погибают. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами же еще при посадке.Для начала, естественно, следует выкопать яму. Для идеальной посадки яму копают заранее. Чем дольше яма будет открытой, тем лучше распушится в ней земля и станет более проницаемой для корней.Потом в процессе яму можно откорректировать, главное, чтобы корневая система саженца свободно располагалась в подготовленной яме. При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный - в другую.Верхний слой снятой земли перемешиваем с перегноем. Минеральное удобрение можно заменить древесным пеплом. Посреди ямочки делаем холмик. Посадочную яму засыпают смесью на 2/3 глубины. Затем вбивают кол, чтобы потом привязать дерево.Саженец размещают в яме, а корни засыпают остатками удобрений и плодородной землей, той, которую мы снимали сверху. При засыпке землей важно не перестараться и свое деревце не заглубить. Можно землю слегка притоптать, но очень аккуратно, чтобы не поломать корни.Чтобы дерево укоренилось, его следует хорошо полить. Некоторые садоводы в дождливую весну не считают нужным поливать саженцы, считая, что почва и так влажная. Это ошибка! Полив нужен в любую погоду. Нужно где-то 10-20 л воды.Ждем, когда впитается вся вода. Далее обязательно досыпать почву. Осталось деревце подвязать. Саженец привязывают широкой мягкой лентой.Подвязать саженец к кольям нужно обязательно, ведь молодое деревце после посадки может под действием ветра сильно нагнуться, что приведет к обрыву корней. Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.