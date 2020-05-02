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«Процесс будет длиться до года и больше». Врач-реаниматолог - о коллективном иммунитете к COVID-19
03.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, анестезиолог-реаниматолог БСМП Ольга Светлицкая в эфире
Ольга Светлицкая как врач-реаниматолог работает с тяжелыми пациентами с COVID-19.
— Создается превратное впечатление, что COVID-19 — это насморк. Это не насморк, всегда будут люди и будут трагедии. Но мы в нашей стране добиваемся того, чтобы эти трагедий было меньше. Это очень правильно, очень разумно, консолидирует наше общество.
По ее мнению, «общество должно понимать, чтобы выработался коллективный иммунитет в Беларуси, должны переболеть порядка 60−70 процентов».
— И наша служба не испытывает иллюзий, этот процесс будет длиться до года и больше. Люди должны это осознавать. Нельзя забывать, что это тяжелая инфекция, и только благодаря принимаемым государством мерам, благодаря нашей сознательности, мы добиваемся таких успехов.
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Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, анестезиолог-реаниматолог БСМП Ольга Светлицкая в эфире «Беларусь 1» рассказала, сколько времени уйдет на...
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