«Растет сознательность граждан». Глава МВД рассказал, как проверял изолировавшихся

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире « Беларусь 1 » рассказал, как с экипажем милиции проверял изолировавшихся.

— Если медики стоят в первой лини защиты, то мы, наверное, во второй, недалеко от них, — считает глава МВД Юрий Караев.

Министр рассказал, что сам во вторник проверял с экипажем милиции и эпидемиологом тех, кто должен находиться в изоляции.

— Посмотрел, как они фиксируют, как подходят к подъезду, спрашивают по домофону хозяев квартиры и домочадцев тех, кто на самоизоляции, задают такие нехитрые анкетирующие вопросы, чтобы понять, что это именно они. А иногда мы просим и на балкон выйти, и в окно помахать рукой.

Юрий Караев привел пример: когда только начали контролировать тех, кто в изоляции, и проверяли первые 900 контактов первого уровня, 800 из них дома не находили.

— А сейчас около 26 тысяч человек на самоизоляции, и только 300 из них не были дома. И 280 находятся сразу же, то есть это те, кто вышел в ближайший магазин, мусор выбросить. И в остатке 20 человек, которых уже на следующие сутки установили. Насколько растет сознательность граждан.