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В комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно купить квартиру без первого взноса и в рассрочку на 100 месяцев

02.05.2020 22:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Небывалое предложение этой весны! Купить квартиру в рассрочку на 100 месяцев (а это почти восемь с половиной лет) можно без первого взноса сразу в двух комплексах столицы - "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Крупнейший застройщик по просьбам покупателей увеличил срок рассрочки почти в два раза! Теперь для приобретения квартиры нужен только паспорт. Никаких справок о доходах и поручителей. 

Последние новости на рынке недвижимости - у Юлии Токарь. Стильный, современный, развитой… Жилой комплекс премиум-класса «Маяк Минска» задает тон на рынке недвижимости. Квартал в шаговой доступности от метро, крупнейшего торгово-развлекательного центра, Национальной библиотеки. Здесь же - пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан - новые центры притяжения минчан. 


Квартиры в новостройках свободной планировки


Что же касается самих квартир. Просторные лобби в уже готовых домах "Рафаэль", "Гоген" и "Микеланджело" выдержаны в художественной стилистике и многофункциональны. Квартиры свободной планировки с открытыми террасами и подземными паркингами с местами для велосипедов. Но больше всего подкупает беспрецедентное предложение от застройщика. Квартиру можно купить в рассрочку на 100 месяцев без первичных вложений. Собственное жилье хочет приобрести и будущая семья фармацевтов. Алексей и Яна давно изучают рынок недвижимости.  А Татьяна Богданович, которая сначала приобрела коммерческие помещения в доме "Микеланджело", решила инвестировать и в квартиру в этом же доме. В рассрочку на 100 месяцев. 

В комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно купить квартиру без первого взноса и в рассрочку на 100 месяцев.jpg


В ЖК "Парк Челюскинцев" 2 акционных дома сдаются в этом и в следующем годах


В акции участвуют и два дома в самом "зеленом" комплексе "Парк Челюскинцев". Рядом гектары хвойного леса, детские аттракционы и Ботанический сад. И при этом сразу две станции метро. Квартиры комфорт-класса сдаются уже в этом и в следующем годах. Предусмотрены эксплуатируемая крыша, подземный паркинг и детский сад. 


Покупатели сами выбирают условия покупки


Условия покупки можно выбирать самостоятельно - в зависимости от размера первого взноса и срока рассрочки. Но очевидно, лучше оплачивать 1 200 рублей в месяц за свою квартиру и жить в ней сразу. К слову, тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры, "платежные каникулы" на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос предстоит только через полгода. Можно успеть накопить на предстоящий ремонт. А те, кто забронирует квартиру онлайн, смогут сэкономить до 10 тысяч рублей. 
 
Теги: Минск
 
 
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Небывалое предложение этой весны! Купить квартиру в рассрочку на 100 месяцев (а это почти восемь с половиной лет) можно без первого взноса сразу в двух комплексах...
 
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