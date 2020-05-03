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В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом





На совещании у Президента обсудили мероприятия ко Дню Победы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эпидемиологической ситуации в Беларуси сегодня посвятили совещание во Дворце Независимости Эпидемиологической ситуации в Беларуси сегодня посвятили очередное совещание во Дворце Независимости. Эти вопросы Глава государства держит на постоянном...

Эпидемиологической ситуации в Беларуси сегодня посвятили очередное совещание во Дворце Независимости. Эти вопросы Глава государства держит на постоянном контроле. Ежедневно по несколько раз о положении дел докладывают не только глава Минздрава, губернаторы, но и другие должностные лица, которые по поручению Президента курируют вопросы системы здравоохранения. Поэтому неудивительно, что очередное совещание Александр Лукашенко проводит в воскресенье. Это обсуждение текущей ситуации: от заболеваемости до обеспечения больниц и медперсонала всем необходимым. Президент хочет услышать разные оценки.Пару месяцев назад специалисты представили Главе государства прогноз, как будет развиваться эпидситуация в стране. Мы проходим этот период согласно графику: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях. Вообще за 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на полтора процента. Такая отрицательная динамика наблюдается уже несколько лет. Больше в стране погибают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.Кроме эпидситуации обсуждали сегодня и мероприятия ко Дню Победы, ранее график Александру Лукашенко представила Администрация Президента.