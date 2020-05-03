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Грозы и до плюс 21°С ожидается в Беларуси 4 мая

03.05.2020 13:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью плюс 5-10, по юго-востоку - до 12 тепла. Днем будет плюс 15-21.

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Будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах -...
 
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