Грозы и до плюс 21°С ожидается в Беларуси 4 мая

Источник материала: БT

Будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.Температура воздуха ночью плюс 5-10, по юго-востоку - до 12 тепла. Днем будет плюс 15-21.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите