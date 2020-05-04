Тепло и дождливо. Погода в Гродно в первую неделю мая

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно будет тепло, но дождливо — и только к пятнице распогодится, обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник — облачно с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до +16 °С.

Во вторник переменная облачность, слабый ветер, днем — дожди. Температура воздуха — +15…17 °С.

В среду утром — переменная облачность, без осадков и сильный ветер, а днем и вечером — дождь. Днем — до +13 °С.

В четверг — сплошная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер. и до +14 °С.

В пятницу утром — ясно, днем и вечером — небольшая облачность. Днем будет до +14°С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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