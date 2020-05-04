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Тучи и грозы. Погода в Могилеве на неделю
04.05.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, возвращаемся к привычной рабочей неделе, друзья. А погода поможет настроиться, потому что в Могилеве на этой неделе — тепло, но дождливо, а с четверга — еще и ветрено. Зато к выходным, по данным
Сегодня, 4 мая, в Могилеве — до +15 °С, ожидаются дождь и гроза.
Во вторник — +10…+14 °С, пасмурно, без существенных осадков.
В среду, 6 мая, погода станет ветреной, прогнозируют дожди и грозы. Похолодает — +9…+14 °С.
В четверг станет еще холоднее: +4…+10 °С. Будет ветрено, в первой половине суток — дождливо.
В пятницу, 8 мая, распогодится: станет теплее — +4…+12 °С, — будет солнечно и практически безветренно.
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А к выходным погода обещает улучшиться.
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