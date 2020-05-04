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Тучи и грозы. Погода в Могилеве на неделю

04.05.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну что, возвращаемся к привычной рабочей неделе, друзья. А погода поможет настроиться, потому что в Могилеве на этой неделе — тепло, но дождливо, а с четверга — еще и ветрено. Зато к выходным, по данным pogoda.by, будет уже солнечно.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 4 мая, в Могилеве — до +15 °С, ожидаются дождь и гроза.

Во вторник — +10…+14 °С, пасмурно, без существенных осадков.

В среду, 6 мая, погода станет ветреной, прогнозируют дожди и грозы. Похолодает — +9…+14 °С.

В четверг станет еще холоднее: +4…+10 °С. Будет ветрено, в первой половине суток — дождливо.

В пятницу, 8 мая, распогодится: станет теплее — +4…+12 °С, — будет солнечно и практически безветренно.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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А к выходным погода обещает улучшиться.
 
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