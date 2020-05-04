ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" на этой неделе объединит неравнодушных белорусов

04.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Под знаком Победы пройдет вся предстоящая неделя в нашей стране. Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" объединит всех неравнодушных. Каждый житель республики может присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет - возложить цветы к местам воинской славы во всех уголках страны. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановление тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 000 захоронений сегодня вписаны в маршрут поездки по местам боевой славы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под знаком Победы пройдет вся предстоящая неделя в нашей стране. Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" объединит всех неравнодушных. Каждый житель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила трем медучреждениям 21 тысячу рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика