﻿ Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила трем медучреждениям 21 тысячу рублей. 21.by
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Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила трем медучреждениям 21 тысячу рублей

04.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу трем медучреждениям в общей сложности двадцать одну тысячу рублей. Сертификаты получили Могилевская инфекционная больница, Центральная больница Бобруйска и Могилевская больница № 1.

Юрий Ермоленко, главврач Могилевской инфекционной больницы: "Любая помощь приятна. Потому что это говорит о том, что  о нас не забыли, мы не одни. А когда мы вместе все, тогда и проще справляться с любой бедой".

Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов: "От лица депутатского корпуса города Могилева, всей Могилевской области я в очередной раз хочу выразить слова особой благодарности, признательности нашим медицинским работникам. Спасибо за работу. А мы будем и дальше оказывать посильную помощь и поддержку".

Планируется, что деньги будут направлены на приобретение средств защиты для медперсонала.

 
Теги: Могилев
 
 
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К оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу...
 
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