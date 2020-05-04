|
Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила трем медучреждениям 21 тысячу рублей
04.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу трем медучреждениям в общей сложности двадцать одну тысячу рублей. Сертификаты получили Могилевская инфекционная больница, Центральная больница Бобруйска и Могилевская больница № 1.
Юрий Ермоленко, главврач Могилевской инфекционной больницы: "Любая помощь приятна. Потому что это говорит о том, что о нас не забыли, мы не одни. А когда мы вместе все, тогда и проще справляться с любой бедой".
Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов: "От лица депутатского корпуса города Могилева, всей Могилевской области я в очередной раз хочу выразить слова особой благодарности, признательности нашим медицинским работникам. Спасибо за работу. А мы будем и дальше оказывать посильную помощь и поддержку".
Планируется, что деньги будут направлены на приобретение средств защиты для медперсонала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)