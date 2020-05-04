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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила трем медучреждениям 21 тысячу рублей К оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу...

К оказанию благотворительной помощи тем, кто в эти дни на передовой, присоединились депутаты. Могилевская областная ассоциация местных Советов перечислила сразу трем медучреждениям в общей сложности двадцать одну тысячу рублей. Сертификаты получили Могилевская инфекционная больница, Центральная больница Бобруйска и Могилевская больница № 1.Планируется, что деньги будут направлены на приобретение средств защиты для медперсонала.