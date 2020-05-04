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Военные фильмы Франции, Грузии и Соединенных Штатов в афише Музея истории белорусского кино

04.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учреждение подготовило подборку лент в рамках ретропрограммы "Цена Победы", акция к 9 мая. Всего из архива достали шесть фильмов, снятых странами Антигитлеровской коалиции. Так, в среду покажут призера І Каннского фестиваля - французскую "Битву на рельсах" 1946 года. Проанонсированы и фильмы 60-х: "Самый длинный день" (производство США) и грузинская лента "Отец солдата". Их покажут 7 и 8 мая.

Для зрителей доступны два сеанса: в 15:00 и в 18:30. Посмотреть их можно, купив билет в музей.

 
 
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Учреждение подготовило подборку лент в рамках ретропрограммы "Цена Победы", акция к 9 мая. Всего из архива достали шесть фильмов, снятых странами Антигитлеровской...
 
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