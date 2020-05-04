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В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ежедневно делают более 700 тестов на COVID-19
04.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии за три месяца проведено более 42 000 тестов на COVID-19 - это почти каждый четвертый в стране. Об этом нам рассказал заведующий организационно-методическим отделом Александр Петкевич. Специалисты центра работают ежедневно в четырех лабораториях, к работе привлекают и специалистов из других подразделений. Суточная норма - около 700 тестов, однако бывают дни, когда их количество превышает и тысячу.
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В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии за три месяца проведено более 42 000 тестов на COVID-19 - это почти каждый четвертый в стране. Об этом нам рассказал заведующий...
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