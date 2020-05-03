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Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" объединит всех неравнодушных

04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вся следующая неделя пройдет под мирным символом - цветов яблони: белорусы возложат цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат во всех уголках нашей страны. 
Присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет сможет каждый. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановления тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 тысяч захоронений сегодня вписаны в маршрут по местам боевой славы.

 
 
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Вся следующая неделя пройдет под мирным символом - цветов яблони: белорусы возложат цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и...
 
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