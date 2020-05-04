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В преддверии Дня печати мы поинтересовались у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся к районной газете

04.05.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

5 мая отмечается День печати. В преддверии праздника мы поинтересовались
у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся
к районной газете.

В преддверии Дня печати мы поинтересовались у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся к районной газете

Оксана Разаханова, директор центральной районной библиотеки:

– Газету «Авангард» читаю и в бумажной версии, и в интернете. Но больше предпочитаю интернет-пространство. На «PRO Буда-Кошелево» подписана во всех соцсетях: инстаграме, одноклассниках, фейсбуке и «ВКонтакте». Я активно интересуюсь жизнью города и района, поэтому не пропускаю ни одной новости. Очень рада видеть знакомых людей на страницах районки. Ко Дню печати «Авангарду» желаю прежде всего здоровья, а также успехов и еще больше друзей и помощников.

В преддверии Дня печати мы поинтересовались у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся к районной газете

Татьяна Нагорняк, заместитель начальника отделения почтовой связи:

– Новости читаю с удовольствием, особенно о нашем городе и районе. Из газет выписываю «Авангард», «Гомельскую праўду» и «Советскую Белоруссию». Но чаще получается читать в интернете, нежели в газетах, потому что это намного быстрее. Каждый день посещаю сайт районной газеты, там всегда свежая и актуальная информация. Спасибо «Авангарду» за новости и за возможность обратной связи.
Пользуясь случаем, хочу призвать граждан оплачивать коммунальные услуги по номеру ЕРИП. Это ускоряет работу и минимизирует время нахождения в общественном месте, что в данный период очень важно.

В преддверии Дня печати мы поинтересовались у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся к районной газете

Юлия Усова, парикмахер:

– Бумажные газеты я не выписываю, привыкла читать новости онлайн. В основном информацию о жизни района, мероприятиях и праздниках в городе черпаю на сайте budakosh.by. Очень люблю фоторепортажи: там можно увидеть знакомые лица.
«Авангарду» желаю удачи и процветания.

В преддверии Дня печати мы поинтересовались у будакошелевцев, читают ли они новости, что хотят пожелать и как относятся к районной газете

Юрий Ежов, учитель средней школы №1, с дочкой Машей:

– «Авангард» – это основной источник информации о нашем городе. Обязательно раз в неделю захожу на сайт газеты, также подписан на группу в «ВКонтакте», где периодически просматриваю новостную ленту. Очень приглянулся детский фотоконкурс «Яркая Пасха».
Хочется поздравить коллектив редакции с замечательным праздником – Днем печати. Дорогие авангардовцы, желаю вам крепкого здоровья в это непростое для всех нас время и уверенности в завтрашнем дне.

Мнениями интересовалась Алла ЯКУШЕВИЧ
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