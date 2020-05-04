|
Более 5 тонн рыбы выпустили в Зельвенское и Чигиринское водохранилища
04.05.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Зельвенское водохранилище вселили около 528 кг белого амура (около 3 000 особей) и 1,5 тыс. кг карпа (примерно 5 000 особей). В Чигиринское - 300 кг белого амура (около 2 000 особей) и 2,7 тыс. кг карпа (около 14 000 особей).
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Зельвенское водохранилище вселили около 528 кг белого амура (около 3 000 особей) и 1,5 тыс. кг карпа (примерно 5 000 особей). В Чигиринское - 300 кг белого амура (около 2 000...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)