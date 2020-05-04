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У монумента на площади Победы прошла акция "Беларусь помнит. Помним каждого"

04.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь помнит. Помним каждого". Продолжается республиканская акция к юбилею Великой Победы. Вся неделя вплоть до 9 мая пройдет под памятным слоганом «Докажем не только словами, но и делами». Тем более что тема войны слишком личная для каждого белоруса. С утра у обновленного монумента на площади Победы прошла церемония возложения венков и цветов. Отдать дань памяти героям войны собрались представители творческой интеллигенции страны: генеральный директор, художественный руководитель Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии, проректор Белорусской государственной академии музыки, а также представители администрации хореографической гимназии-колледжа. Все они почтили память павших минутой молчания.
 
В 14:30 эстафету подхватит стела "<a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минск</a> - город-герой"


И это не последняя церемония на сегодня. В 14:30 эстафету подхватит стела "Минск - город-герой". В эти дни присоединиться к республиканской акции и поблагодарить за 75 мирных лет сможет каждый. Желающие внесут свой вклад в реставрацию и восстановление памятных мест. Около 9 000 захоронений вписаны в маршрут поездки по местам боевой славы.

 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь помнит. Помним каждого". Продолжается республиканская акция к юбилею Великой Победы. Вся неделя вплоть до 9 мая пройдет под памятным слоганом «Докажем не...
 
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