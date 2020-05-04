Борисовчанин осужден за хищение денег с чужой карты

Источник материала: Единство

Как рассказала помощник прокурора Татьяна Якубович, в конце января мужчина увидел в банкомате местного торгового центра карточку и присвоил ее.

Похищенной карточкой он рассчитался в нескольких магазинах – купил алкоголь и закуску. В общей сложности «прогулял» больше 130 рублей. Когда на счету закончились средства и последний платеж не прошел, мужчина вышел из магазина, сломал карточку и выбросил. Личность мужчины установили по камерам видеонаблюдения в торговых точках, уточнила Татьяна Якубович.

Осудили борисовчанина за покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Как пояснила помощник прокурора, мужчина собирался присвоить всю сумму, а когда не смог совершить операцию (для оплаты было недостаточно средств) преступление было окончено, поэтому действия квалифицированы как покушение.

Суд вынес обвиняемому наказание в виде 40 базовых величин штрафа (1020 рублей) без лишения права занимать определенные должности. 132 рубля 21 копейку, которые растратил на спиртное и еду, он вернул владельцу карточки.

Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения.