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Бывший работник банка пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным
04.05.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчина пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным, возбуждено уголовное дело. Об этом
2 мая 37-летний мужчина выгрузил из банкомата в Минске около 1400 рублей. Оперативники управления «К» и Центрального РУВД задержали его с поличным при попытке хищения денег из банкомата.
Выяснилось, что раньше он работал в одном из банков в Минске. Через специализированное программное обеспечение мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала деньги.
Сейчас проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным фактам. Следователи возбудили уголовное дело.
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Оперативники управления «К» и Центрального РУВД задержали его с поличным при попытке хищения денег из банкомата.
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