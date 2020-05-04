Бывший работник банка пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





2 мая 37-летний мужчина выгрузил из банкомата в Минске около 1400 рублей. Оперативники управления «К» и Центрального РУВД задержали его с поличным при попытке хищения денег из банкомата.

Выяснилось, что раньше он работал в одном из банков в Минске. Через специализированное программное обеспечение мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала деньги.





Сейчас проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным фактам. Следователи возбудили уголовное дело.