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Бывший работник банка пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным

04.05.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина пытался похитить деньги из банкомата. Его задержали с поличным, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


2 мая 37-летний мужчина выгрузил из банкомата в Минске около 1400 рублей. Оперативники управления «К» и Центрального РУВД задержали его с поличным при попытке хищения денег из банкомата.

Выяснилось, что раньше он работал в одном из банков в Минске. Через специализированное программное обеспечение мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала деньги.


Сейчас проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным фактам. Следователи возбудили уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники управления «К» и Центрального РУВД задержали его с поличным при попытке хищения денег из банкомата.
 
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