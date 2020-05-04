В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял в решетке. Помогали спасатели

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но что-то пошло не так: помогали спасатели. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

В доме на Рокоссовского, 124 в Минске произошел инцидент. 60-летний мужчина вышел из квартиры и забыл ключи. Такое с ним случалось и раньше, тогда он забирался в свою квартиру через балкон. В этот раз он попытался сделать то же самое, но застрял в решетке и сам выбраться не смог. Прохожие вызвали работников МЧС.

Спасатели при помощи подручных средств достали застрявшего мужчину. Он не пострадал.