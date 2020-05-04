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В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял в решетке. Помогали спасатели
04.05.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но что-то пошло не так: помогали спасатели. Подробности
В доме на Рокоссовского, 124 в Минске произошел инцидент. 60-летний мужчина вышел из квартиры и забыл ключи. Такое с ним случалось и раньше, тогда он забирался в свою квартиру через балкон. В этот раз он попытался сделать то же самое, но застрял в решетке и сам выбраться не смог. Прохожие вызвали работников МЧС.
Спасатели при помощи подручных средств достали застрявшего мужчину. Он не пострадал.
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60-летний мужчина вышел из квартиры и забыл ключи. Такое с ним случалось и раньше, тогда он забирался в свою квартиру через балкон.
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