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В Бресте организуют онлайн-забег

04.05.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под названием Stop COVID-19.

Присоединиться к инициативе может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте брестполумарафон.бел. Пробежать можно любую дистанцию - от 1 км до 21 км. Затем нужно отправить скриншот или фото с фиксацией своего маршрута.

Онлайн-забег стартует 9 мая и продлится до 1 сентября. Каждый участник получит эксклюзивную медаль.
 
 
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Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под...
 
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