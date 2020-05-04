Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте организуют онлайн-забег Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под...

Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под названием Stop COVID-19.Присоединиться к инициативе может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте. Пробежать можно любую дистанцию - от 1 км до 21 км. Затем нужно отправить скриншот или фото с фиксацией своего маршрута.Онлайн-забег стартует 9 мая и продлится до 1 сентября. Каждый участник получит эксклюзивную медаль.