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В Бресте организуют онлайн-забег
04.05.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБрестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под названием Stop COVID-19.
Присоединиться к инициативе может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте
Онлайн-забег стартует 9 мая и продлится до 1 сентября. Каждый участник получит эксклюзивную медаль.
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Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под...
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