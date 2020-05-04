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Двоих из пропавших учащихся колледжа нашли в Бобруйском районе на дороге. Третий вернулся сам

04.05.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сбежавшие из общежития учащиеся Жиличского колледжа найдены, сообщает МВД. Двоих обнаружила милиция, третий вернулся в колледж сам.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Трое подростков пропали 29 апреля.

В понедельник, 4 мая, милиция сообщила, что двоих из них — 17-летнего Алексея Аксенова и 18-летнего Александра Феоктистова — милиционеры нашли в Бобруйском районе. Подростки шли по дороге в сторону Кировска. Их привезли в колледж и передали ответственному лицу.

17-летний Даниил Кириллов вернулся в общежитие сам.

 
 
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