Двоих из пропавших учащихся колледжа нашли в Бобруйском районе на дороге. Третий вернулся сам

Источник материала: Tut.by

Сбежавшие из общежития учащиеся Жиличского колледжа найдены, сообщает МВД. Двоих обнаружила милиция, третий вернулся в колледж сам.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Трое подростков пропали 29 апреля .

В понедельник, 4 мая, милиция сообщила, что двоих из них — 17-летнего Алексея Аксенова и 18-летнего Александра Феоктистова — милиционеры нашли в Бобруйском районе. Подростки шли по дороге в сторону Кировска. Их привезли в колледж и передали ответственному лицу.

17-летний Даниил Кириллов вернулся в общежитие сам.