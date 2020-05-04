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Двоих из пропавших учащихся колледжа нашли в Бобруйском районе на дороге. Третий вернулся сам
04.05.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сбежавшие из общежития учащиеся Жиличского колледжа найдены,
Трое подростков
В понедельник, 4 мая, милиция сообщила, что двоих из них — 17-летнего Алексея Аксенова и 18-летнего Александра Феоктистова — милиционеры нашли в Бобруйском районе. Подростки шли по дороге в сторону Кировска. Их привезли в колледж и передали ответственному лицу.
17-летний Даниил Кириллов вернулся в общежитие сам.
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