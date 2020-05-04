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Деловые люди дорожат репутацией

04.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Новолукомчанин Денис Старовойтов из тех людей, у кого трудовой день расписан по минутам. Одно слово — предприниматель. Директор частного унитарного предприятия «Лукомльремстрой» весь в делах. Нужно отвечать на многочисленные звонки, решать рабочие вопросы. Выстроенная система должна работать чётко и без сбоев. Заказчиков подводить нельзя. Репутация — самое важное, что есть в бизнесе. На ней, собственно, всё и держится.

Деловые люди дорожат репутацией

Директор ЧУП «Лукомльремстрой» Денис Старовойтов — предприниматель со стажем.

Новость о том, что его занесли на районную Доску почёта, Дениса порадовала. Значит, видят и ценят его работу.
— Наш коллектив, а это полсотни человек, старается держать марку, — говорит руководитель Лукомльремстроя. — На рынке ремонтно-строительных услуг мы представлены уже 16 лет. Объектов на территории района и за его пределами освоили немало. Что из последнего отмечу? В Новолукомле капитально отремонтировали дома №№1,3,8 по бульвару Озмителя. В посёлке Октябрьском также многоквартирный дом сдали после капремонта. В райцентре по улице Ленинской выполняли ремонтные работы. В настоящее время ждём новых тендеров. Готовы в них участвовать и побеждать. Думаю, мы делом доказали, что являемся надёжными исполнителями. Оговоренные сроки соблюдаем, расценки устанавливаем разумные. Заказчики это ценят.
Лукомльремстрой — и впрямь хорошо узнаваемая компания. Даже владельцы магистральных газопроводов прибегают к её услугам. Толковые ремонтники нужны всем. Персонал на предприятии обученный, квалифицированный. Многие задачи по плечу.
Только лишь выполнением ремонтно-строительных услуг дело не ограничивается. К примеру, предприятие оказывает услуги по аренде спецтехники. Нужны автокран или автовышка — обращайтесь. Можно и автобусы для перевозки людей арендовать. По словам директора, всё это пользуется спросом.
— Открыли мы и отдельное мини-производство, — рассказывает руководитель. — Успешно выпускаем железобетон. Растворобетонный узел обслуживают всего пару человек. И функционирует он достаточно эффективно. В месяц порядка 300 кубометров производим. Снабжаем бетоном многих потребителей. Во время реконструкции объектов животноводства в районе наши услуги были весьма востребованы. Дворовые территории в ходе ремонтов с нашей помощью бетонируются. Всё это особенно радует.
Денис Старовойтов родился и вырос в Новолукомле. И хочется ему прежде всего приносить пользу своему городу, району. Чувствует ответственность перед земляками. Потому и прилагает усилия. Понятно, что в бизнесе действуют свои законы. В основе всего — получение прибыли. Для этого и открывают люди предприимчивые своё дело. Но не только деньги играют роль. Каждый отремонтированный дом, в котором живут десятки семей, любой реконструированный объект соцкультбыта — это замечательно. Денис Михайлович оставляет после себя хороший след. И окружающие это замечают. Потому и занесли директора Лукомльремстроя на районную Доску почёта по итогам прошлого года. В 2019-м много важных проектов реализовало предприятие. И в текущем собирается сделать не меньше. Всё обязательно получится.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Новолукомчанин Денис Старовойтов из тех людей, у кого трудовой день расписан по минутам. Одно слово — предприниматель. Директор частного унитарного
 
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