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В Лошицком парке состоялось торжественное возложение цветов к братской могиле

04.05.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь помнит. Помним каждого". В Лошицком парке состоялось торжественное возложение цветов к братской могиле погибших при освобождении Минска военнослужащих и партизан. Участие в акции принял и председатель Госкомитета по имуществу.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "В воинской могиле, на территории Лошицкого парка захоронено более 120 человек. Это и кадровые военные, и мирные жители, которые не пожалели своих судеб для того, чтобы нам жилось в мирном небе. Это очень важно, чтобы каждый из нас хранил память о тех временах, ценил тот мир и ту цену, которую отдали наши прадеды, деды, за то, что мы чувствуем сегодня".

Геолокацию мемориала в Лошицком парке теперь можно найти на публичной кадастровой карте. Сегодня она включает более 3 тысяч объектов, посвященных Великой Отечественной войне по всей Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь помнит. Помним каждого". В Лошицком парке состоялось торжественное возложение цветов к братской могиле погибших при освобождении Минска военнослужащих...
 
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