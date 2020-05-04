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В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном

04.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В общественном транспорте Минска оплатить проезд теперь можно с помощью смартфона. Об этом информирует Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном

Специальный сервис TIX для оплаты проезда и багажа в общественном транспорте через мобильное приложение в столице внедряет Беларусбанк. «Преимущество технологии — сохранность денежных средств пассажира, надежность оплаты и гарантированное списание суммы за одну поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени», — отмечается в сообщении.

Воспользоваться услугой пока можно на автобусных маршрутах №1 и 100. Для этого нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ).

Сервис представлен на белорусском, русском, английском и польском языках.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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В общественном транспорте Минска оплатить проезд теперь можно с помощью смартфона. Об этом информирует Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает
 
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