|
Весенняя санитарная обработка сада для хорошего урожая
04.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМечтая о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, многие садоводы совершенно упускают из вида, что без планомерной, регулярной работы по борьбе с болезнями и вредителями получить хороший урожай невозможно. Болезнь легче предупредить, чем потом лечить, поэтому, чтобы сад не болел, необходимо начинать заботиться о нем весной.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Оставшиеся в саду мумифицированные плоды - это основной источник инфекции. Они будут заражать новый наш урожай. Вот такого у вас в саду к началу сезона оставаться не должно".
Далее следует обратить внимание на внешний вид деревьев. Обязательно удаляем все больные, либо поврежденные ветки, царапины, трещины – это все ворота для инфекции. При этом надо помнить, что ветки должны быть удалены правильно. Без пеньков.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Удалять мы ее будем с переводом на боковую веточку. Если при проведении среза его края немного измочалились, то желательно их подравнять. Ровные срезы заживают намного быстрее".
Все срезы диаметром больше сантиметра обязательно нужно замазывать садовым варом. Там, где удалить поврежденные ветки нельзя, или рана образовалась на стволе, то ее нужно лечить.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Вот это длинные узкие трещины, и еще называют ростовыми трещинами, они наблюдаются, если дерево активно растет в течение сезона и кора, просто не успевает и трескается".
Такие продольные трещины - это не заболевание, но они могут стать очагом распространения инфекции. Поэтому…
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Обязательно нужно закрасить садовой краской, либо садовым варом. Подойдет любое покрытие, которое не позволит паразиту проникнуть внутрь. Важно, чтобы садовый вар максимально покрывал всю поверхность трещины. В таком случае инфекция не проникнет внутрь и не станет причиной развития заболеваний. Трещина со временем зарастет, и ваше дерево будет здорово".
Необработанные трещины могут привести к серьезным проблемам. Самое опасное, конечно, заболевание для плодовых деревьев – это заболевание коры древесины. В отличие от всем известной парши и листовой пятнистости, которую можно сравнить с сезонной простудой, хронические болезни поражают деревья в течение ряда лет. Это их ослабляет, часто приводя не только к снижению урожая, но и гибели деревьев.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Перед тем, как начать лечение, мы должны помнить, что все вот эти растительные кусочки коры могут нести на себе споры болезней и в саду оставаться не должны. Поэтому перед лечением подстилаем любой материал под деревом, чтобы все кусочки коры, все веточки остались на пленке, и мы могли их потом выбросить".
Затем приступаем непосредственно к лечению. Мертвые, огрубевшие пораженные участки коры снимаются специальным садовым шпателем. Эту обработку следует проводить аккуратно, не повредив живую ткань растения.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Живая древесина имеет салатовый цвет, и она плотная. Мертвая - хорошо выкрашивается".
Кстати, этот вид обработки также уничтожит, возможно, зимующих под корой насекомых и предотвратит развитие грибков. Помните, после очистки на оголенный участок ствола следует нанести уже знакомый вам садовый вар.
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Или проверенный народным средством, смесью глины с коровяком, либо глиной с золой. Главное условие - мы должны вычистить отмершую кору, а во-вторых, эта масса должны полностью закрывать всю поверхность ранки".
Вот и все, у нашего дерева есть целый вегетационный сезон, чтобы начать восстановление. Да, не забудьте, важно!
Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП "Институт плодоводства": "Аккуратно собираем на пленку все растительные отмершие остатки и уничтожаем. Лучше, конечно, это сжечь".
Вы мечтаете о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, не упустите время для проведения его весенней обработки. Берегите себя и свой сад!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мечтая о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, многие садоводы совершенно упускают из вида, что без планомерной, регулярной работы по борьбе с болезнями и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)