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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Весенняя санитарная обработка сада для хорошего урожая Мечтая о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, многие садоводы совершенно упускают из вида, что без планомерной, регулярной работы по борьбе с болезнями и...

Мечтая о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, многие садоводы совершенно упускают из вида, что без планомерной, регулярной работы по борьбе с болезнями и вредителями получить хороший урожай невозможно. Болезнь легче предупредить, чем потом лечить, поэтому, чтобы сад не болел, необходимо начинать заботиться о нем весной.Далее следует обратить внимание на внешний вид деревьев. Обязательно удаляем все больные, либо поврежденные ветки, царапины, трещины – это все ворота для инфекции. При этом надо помнить, что ветки должны быть удалены правильно. Без пеньков.Все срезы диаметром больше сантиметра обязательно нужно замазывать садовым варом. Там, где удалить поврежденные ветки нельзя, или рана образовалась на стволе, то ее нужно лечить.Такие продольные трещины - это не заболевание, но они могут стать очагом распространения инфекции. Поэтому…Необработанные трещины могут привести к серьезным проблемам. Самое опасное, конечно, заболевание для плодовых деревьев – это заболевание коры древесины. В отличие от всем известной парши и листовой пятнистости, которую можно сравнить с сезонной простудой, хронические болезни поражают деревья в течение ряда лет. Это их ослабляет, часто приводя не только к снижению урожая, но и гибели деревьев.Затем приступаем непосредственно к лечению. Мертвые, огрубевшие пораженные участки коры снимаются специальным садовым шпателем. Эту обработку следует проводить аккуратно, не повредив живую ткань растения.Кстати, этот вид обработки также уничтожит, возможно, зимующих под корой насекомых и предотвратит развитие грибков. Помните, после очистки на оголенный участок ствола следует нанести уже знакомый вам садовый вар.Вот и все, у нашего дерева есть целый вегетационный сезон, чтобы начать восстановление. Да, не забудьте, важно!Вы мечтаете о саде с наливными яблоками и медовыми грушами, не упустите время для проведения его весенней обработки. Берегите себя и свой сад!