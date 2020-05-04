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3 года «домашней химии» получил мошенник, который продавал фейковые билеты на концерты звезд
04.05.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах огласили приговор 21-летнему парню, который обвинялся в
Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном повторно.
Ему назначили 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в прошлом году обвиняемый разместил в фан-группах соцсетей объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, «Руки Вверх», «Океана Ельзи», «Ленинграда», которых на самом деле у него не было. Выступления музыкантов должны были пройти с августа по ноябрь в Минске.
Клиентам обвиняемый высылал фотографии своего паспорта и оформленных на него банковских платежных карт. Потерпевшие высылали ему аванс, а билетов так и не получали.
Потерпевшими по делу проходят 42 человека. Большинство из них — минчане, но жертвами мошенничества также стали жители Санкт-Петербурга.
Общая сумма ущерба превысила 3,7 тысячи рублей.
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Жертвами мошенничества также стали жители Санкт-Петербурга.
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