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3 года «домашней химии» получил мошенник, который продавал фейковые билеты на концерты звезд

04.05.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор 21-летнему парню, который обвинялся в мошенничестве с продажей билетов на концерты белорусских, украинских и российских звезд, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото с концерта Макса Коржа использовано в качестве иллюстрации

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном повторно.

Ему назначили 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в прошлом году обвиняемый разместил в фан-группах соцсетей объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, «Руки Вверх», «Океана Ельзи», «Ленинграда», которых на самом деле у него не было. Выступления музыкантов должны были пройти с августа по ноябрь в Минске.

Клиентам обвиняемый высылал фотографии своего паспорта и оформленных на него банковских платежных карт. Потерпевшие высылали ему аванс, а билетов так и не получали.

Потерпевшими по делу проходят 42 человека. Большинство из них — минчане, но жертвами мошенничества также стали жители Санкт-Петербурга.

Общая сумма ущерба превысила 3,7 тысячи рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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