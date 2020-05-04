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В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов

04.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов
В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

«Знайте, что вы в Беларуси всегда желанный гость. В любое время, как только вам позволят обстоятельства. Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — заявил Глава государства.

По информации БелТА

 

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