Источник материала: Полесская правда



В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

«Знайте, что вы в Беларуси всегда желанный гость. В любое время, как только вам позволят обстоятельства. Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — заявил Глава государства.