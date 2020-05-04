|
Над Москвой состоялась репетиция авиапарада ко Дню Победы
04.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастие приняли современные боевые самолеты и вертолеты. Проведение воздушных парадов 9 Мая предусмотрено в 32 городах России. Разукрасят небо и праздничные салюты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие приняли современные боевые самолеты и вертолеты. Проведение воздушных парадов 9 Мая предусмотрено в 32 городах России. Разукрасят небо и праздничные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)