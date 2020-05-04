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В теплом сезоне 2020 желтый цвет в центре внимания

04.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Желтый - ультрамодный цвет сезона. Тотал лук тоже хорошо. Но не во всех случаях. От этого образа рябит в глазах. Плюс теплые оттенки смешаны с холодными. Полный кавардак. А черные туфли делают образ тяжелым, устаревшим и явно не летним.
 

Что в тренде?

Желтый цвет - один из самых летних и жизнерадостных. И в теплом сезоне 2020 он в центре внимания. Институт цвета «Пантон» в мировую модную палитру включил сразу два оттенка желтого.

Насыщенный, чарующий, пряный шафран. С оранжевым подтоном и горячим характером.  

И нежный, неуловимый, вдохновляющий оттенок солнечного света. Он разбеленный, ненавязчивый, но на 100 % позитивный.  

Трендовый образ № 1

Делаем образ более свежим, современным и гармоничным. Снимаем туфли, надеваем базовые кроссовки. Сверху оставляем только футболку с фруктовым принтом. Мы приглушили буйство цвета, и теперь образ радует глаз, он легкий и подходит сезону. 

Трендовый образ № 2

Желтый необязательно сочетать только со спокойными цветами, можно взять и смелое сочетание: желтый и фиолетовый. Но в таком случае нам обязательно понадобятся базовые вещи, которые все и уравновесят.

В итоге у нас 2 яркие вещи: яркая фиолетовая юбка, яркий желтый джуд. И 2 базовые: белая футболка, белый джуд. Баланс! 

Модные выводы

  • Главная ошибка - смесь холодных и теплых оттенков желтого в одном образе. 
  • Бодрый цвет омолаживает, если применять современное комбинирование вещей. Например, подружить юбку-миди с кроссовками и футболкой.
  • Желтый верх и фиолетовый низ - небанальный союз, надежно скрепленный белыми базовыми вещами.
 
 
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Антиобраз Желтый - ультрамодный цвет сезона. Тотал лук тоже хорошо. Но не во всех случаях. От этого образа рябит в глазах. Плюс теплые оттенки смешаны с холодными....
 
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