Пятнадцать представительниц Пинщины удостоены ордена Матери
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Источник материала:
Полесская правда
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Указом Президента Республики Беларусь «О награждении» от 22 апреля 2020 года № 137 орденом Матери за рождение и воспитание пяти более детей награждены 60 женщин Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
Среди награжденных есть и представительницы Пинщины:
Бабич Людмила Николаевна – работница УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ»;
Гузовец Лилия Викторовна – домохозяйка;
Жук Наталья Витальевна – продавец магазина «Пралеска» Пинковичского торгового филиала «Надзея» Пинского райпо;
Коваль Василина Васильевна – продавец магазина «Пралеска» ЧТУП «Мартис»;
Литвин Марина Федоровна – конструктор одежды ОАО «ППТО «Полесье»;
Леонова Юлия Сергеевна – диспетчер ЗАО «Амкодор-Пинск»;
Лещинская Татьяна Николаевна – домохозяйка;
Макаревич Ольга Валентиновна – гардеробщик УО «Полесский государственный университет»;
Наварич Ирина Александровна – лаборант ветеринарной лечебницы Пинской городской ветеринарной станции;
Назарчук Надежда Юрьевна – домохозяйка;
Полховская Ольга Ивановна – бухгалтер УТПП «Полесские сувениры»;
Прокопчик Ольга Александровна – работница УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева»;
Рудник Татьяна Евгеньевна – станочник деревообрабатывающих станков филиала ЗАО «ХК «Пинскдрев»;
Ступакова Елена Николаевна – помощник воспитателя яслей-сада № 28 г. Пинска;
Щербук Татьяна Николаевна – бухгалтер отдела по образованию Пинского райисполкома.
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