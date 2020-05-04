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Пятнадцать представительниц Пинщины удостоены ордена Матери

04.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пятнадцать представительниц Пинщины удостоены ордена Матери
Указом Президента Республики Беларусь «О награждении» от 22 апреля 2020 года № 137 орденом Матери за рождение и воспитание пяти более детей награждены 60 женщин Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Среди награжденных есть и представительницы Пинщины:

  • Бабич Людмила Николаевна – работница УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ»;
  • Гузовец Лилия Викторовна – домохозяйка;
  • Жук Наталья Витальевна – продавец магазина «Пралеска» Пинковичского торгового филиала «Надзея» Пинского райпо;
  • Коваль Василина Васильевна – продавец магазина «Пралеска» ЧТУП «Мартис»;
  • Литвин Марина Федоровна – конструктор одежды ОАО «ППТО «Полесье»;
  • Леонова Юлия Сергеевна – диспетчер ЗАО «Амкодор-Пинск»;
  • Лещинская Татьяна Николаевна – домохозяйка;
  • Макаревич Ольга Валентиновна – гардеробщик УО «Полесский государственный университет»;
  • Наварич Ирина Александровна – лаборант ветеринарной лечебницы Пинской городской ветеринарной станции;
  • Назарчук Надежда Юрьевна – домохозяйка;
  • Полховская Ольга Ивановна – бухгалтер УТПП «Полесские сувениры»;
  • Прокопчик Ольга Александровна – работница УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева»;
  • Рудник Татьяна Евгеньевна – станочник деревообрабатывающих станков филиала ЗАО «ХК «Пинскдрев»;
  • Ступакова Елена Николаевна – помощник воспитателя яслей-сада № 28 г. Пинска;
  • Щербук Татьяна Николаевна – бухгалтер отдела по образованию Пинского райисполкома.

 

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