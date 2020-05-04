|
В Гродно сегодня возложили цветы у памятника курсантам-пограничникам
04.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" студенты и преподаватели Гродненского университета имени Янки Купалы сегодня возложили цветы у памятника курсантам-пограничникам в лесопарке Пышки в Гродно. Здесь в первый бой с фашистами 22 июня 1941 года вступили курсанты, которые прибыли в Гродно в летние лагеря. В середине 80-х во время раскопок были обнаружены останки военнослужащих, установлен обелиск. В 2008 году памятник восстановили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" студенты и преподаватели Гродненского университета имени Янки Купалы сегодня возложили цветы у...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)