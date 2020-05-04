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В Гродно сегодня возложили цветы у памятника курсантам-пограничникам

04.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" студенты и преподаватели Гродненского университета  имени Янки Купалы сегодня возложили цветы у памятника курсантам-пограничникам в лесопарке Пышки в Гродно. Здесь в первый бой с фашистами 22 июня 1941  года  вступили курсанты, которые прибыли в Гродно в летние лагеря. В середине 80-х  во время раскопок были обнаружены останки военнослужащих, установлен обелиск. В 2008  году памятник восстановили.

 
Теги: Гродно
 
 
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В рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" студенты и преподаватели Гродненского университета  имени Янки Купалы сегодня возложили цветы у...
 
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