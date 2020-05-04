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Под Брестом пограничники задержали россиянку, которая собиралась «прорваться» к парню в ЕС
04.05.2020 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 мая брестские пограничники задержали россиянку, которая собиралась незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщает
Пограничный наряд остановил жительницу Тверской области неподалеку от государственной границы. Девушка пояснила, что искала поблизости магазин. При этом на шоппинг она пошла с палаткой, спальным мешком и сумкой с вещами, а в мобильном телефоне хранила карты нескольких участков белорусско-польской границы.
Позднее россиянка призналась, собиралась незаконно пробраться в Польшу, чтобы оттуда добраться до Франции. Там у нее есть молодой человек, с которым она познакомилась в начале года в Индии.
За нарушение погранрежима девушке грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.
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Она с ним познакомилась на отдыхе в Индии.
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