Несколько способов помочь медикам бороться с коронавирусом

Источник материала: Единство

Окажи поддержку через molamola.by

Подробную информацию о нескольких кампаниях в помощь медикам можно найти на интернет-платформе molamola.by. Среди них – инициатива борисовчанина Игоря Прися.

– Помощь оказывается, в первую очередь, учреждениям здравоохранения Борисова. Встреча с руководством больниц помогла определиться с перечнем средств, которые сейчас больше всего необходимы, – рассказал Игорь. – Очень надеюсь, что все получится и моя инициатива будет поддержана.

Кампания длится уже несколько недель, и на сегодняшний день сумма сбора составляет 1652 рубля. Из них 845 рублей перечислены на счет Борисовской ЦРБ для закупки средств индивидуальной защиты, 420 руб. потрачены на приготовление 120 обедов.





На своей страничке в Инстаграм Игорь призывает не быть равнодушными и присоединиться к акции помощи медикам. Понимая, в каких обстоятельствах сегодня они работают, он предлагает начать сбор средств на закупку необходимого и на организацию горячего питания для них.

«…Мне кажется правильным сделать что-то для того, чтобы наши медработники не нуждались в тех средствах, которые помогут им выполнять свои профессиональные обязанности, не отвлекаясь на вопрос, где их (средства. – Прим. автора) взять», – написал в своем аккаунте Игорь.

Поддержать его инициативу можно, перечислив денежные средства по ссылке: https://molamola.by/cmp/l3m .









Организация горячего питания

Помощь медикам заключается не только в обеспечении их средствами индивидуальной защиты, но также и в организации питания для них, ведь для некоторых медработников даже кратковременный отдых считается роскошью. О банальном ритуале приготовления пищи да о полноценном обеденном перерыве и говорить не приходится.

Некоторые кафе теперь кормят медработников за символическую сумму или совершенно бесплатно.





На вышеупомянутой интернет-платформе также ведутся сборы на организацию горячего питания для медработников. И любой желающий может внести свою лепту в это благое дело.

К этой акции присоединилась борисовчанка Юлия Романюк — директор сети кафе в Борисове. Их успешная коллаборация с Игорем Присем приносит свои плоды: комплексные обеды, приготовленные сотрудниками кафе за счет перечисленных средств, два раза в семь дней передаются работникам Борисовской инфекционной больницы. Кроме этого, 10 полноценных горячих обедов в неделю предприниматель предоставляет на безвозмездной основе. Помочь медикам Борисовщины также можно по ссылке .





Уважаемые жители города Борисова и региона!

Если в сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке вы хотите оказать помощь в сфере охраны здоровья населения, напоминаем банковские реквизиты:

Учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница»

р/с BY74AKBB36420000023056200000

БИК AKBBBY2X, УНП 600135902

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Назначение платежа: Приобретение изделий мед. назначения, мягкого инвентаря, иные цели.

Учреждение здравоохранения «Борисовская больница №2»,

в лице главного врача Павла Валерьевича Хатько,

действующего на основании Устава.

Юридический адрес: 222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Лопатина, 170.

УНП 691908882 ОКПО 304565656000

р/с BY26AKBB36420000023476200000 в

ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 612 в г. Борисове

БИК AKBBBY2X

Назначение платежа: Приобретение изделий мед. назначения, мягкого инвентаря, иные цели.

Сделать доброе дело несложно.

Татьяна САКОВИЧ